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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يتوقع يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 31 19

بنهــــا 31 19

دمنهور 30 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 31 20

طنطا 30 20

دمياط 24 18

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 25 17

رفح 24 16

رأس سدر 31 20

نخل 27 12

كاترين 24 8

الطور 31 21

طابا 30 18

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 21

سفاجا 30 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 32 22

حلايب 28 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 20

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 18

أسيوط 33 17

سوهاج 33 18

قنا 34 20

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 35 20

 

الأرصاد الأربعاء درجات الحرارة المتوقعة خبراء هيئة الأرصاد الحرارة المتوقعة

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