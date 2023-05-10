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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وقالت إن البلاد تدخل في موجة الارتفاعات بعد أن شهد انخفاضات من قبل.

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تقلبات جوية في هذا التوقيت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

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انخفاض 7 درجات .. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا السبت

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاعات ستكون بحوالي 3 لـ 4 درجات عن الأيام الماضية، وسنشعر بها بشكل كبير في فترات النهار بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وأن هذه الكتل مرتفعة في الحرارة، وسيكون هناك سطوع في الشمس.

 

الأرصاد :  الكتل الهوائية مرتفع في درجات الحرارة

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج على القناة الأولى، أن هذه الكتل الهوائية مرتفع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات غدا الخميس، ومن المتوقع فيها أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستكون العظمى في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 21
الإسكندرية 26 - 17
الإسماعيلية 33 - 18
الأقصر 37 -19
قنا 37 - 19
سوهاج 37 - 21
المنيا 35 - 22
 

 

 


 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو تفاصيل حالة الجو القناة الأولى

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