عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنخفاض 7 درجات .. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا السبت

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس السبت.

ووفقا للتقرير، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدا السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وطالبت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من المواطنين من الانخداع في درجات الحرارة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد موجة من الانخفاض في درجات الحرارة، وأن من يريد النزول من البيت في المساء عليه ارتداء جاكت.

وأضافت غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ درجة الحرارة غدا السبت ستنخفض عن درجة الحرارة أمس بـ 7 درجات، وسيشعر الجميع بفارق درجات الحرارة.

درجات الحرارة

 

القاهرة العظمى 28، الصغرى 16.

الإسكندرية 23 16 

مطروح 22 16 

بور سعيد 24 17 

الإسماعيلية 29 18 

السويس 28 17 

العريش 24 16 

طابا 29 22 

شرم الشيخ 31 20 

الغردقة 30 20 

الأقصر 34 19 

أسوان 35 20 

الوادي الجديد 35 21 

شلاتين 32 20 

حلايب 30 20 

حالة الطقس طقس السبت الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

ترشيحاتنا

فلتوا من الزمالك يا محاظيظ.. عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

أنشيلوتي: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب كأس الملك الإسباني

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

خطوة في مشوار طويل.. أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي بالسوبر

إنخفاض 7 درجات .. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا السبت

بسيارة نقل المصابين.. هكذا احتفل لاعبو الأهلي بلقب السوبر مع متولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ