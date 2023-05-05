إنخفاض 7 درجات .. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا السبت

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس السبت.

ووفقا للتقرير، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدا السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وطالبت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من المواطنين من الانخداع في درجات الحرارة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد موجة من الانخفاض في درجات الحرارة، وأن من يريد النزول من البيت في المساء عليه ارتداء جاكت.

وأضافت غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ درجة الحرارة غدا السبت ستنخفض عن درجة الحرارة أمس بـ 7 درجات، وسيشعر الجميع بفارق درجات الحرارة.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 28، الصغرى 16.

الإسكندرية 23 16

مطروح 22 16

بور سعيد 24 17

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 17

العريش 24 16

طابا 29 22

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 35 21

شلاتين 32 20

حلايب 30 20