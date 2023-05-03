رياح ترابية وعودة للشتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر فضائية “المصرية”، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر على مدار اليوم وحتى غدًا الجمعة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل لذروتها غدًا الخميس، حيث تصل 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء حارة في أغلب محافظات شمال البلاد، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل سيكون هناك نشاط في حركة الرياح.

طقس اليوم



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد في الصحراء الغربية ومطروح والسلوم وسيوة، منوهة بأن المناطق الداخلية وارد أن تتعرض للأمر ذاته على مدار يومي الخميس والجمعة.



ولفتت إلى أنه بداية من يوم السبت ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة والذي سيبدأ تدريجيًا من يوم الجمعة، حيث متوقع أن تسجل العظمى يوم السبت 27 درجة مئوية.



وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية اليوم: سيشعر سكان المناطق الشماليه بـ إرتفاع في درجات الحرارة وستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وسترتفع درجات الحرارة الصغرى مساءًا لتصل إلى 18 درجة مئوية خلال الأيام القادمة مع وجود لنشاط الرياح محملة بالأتربة سيؤدي لإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الربيعية؛ بالإضافة إلى أن نشاط الرياح ستتراوح سرعتها بين 30 ل 40 كيلو على الساعة.

حالة الطقس اليوم



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحًا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 18

الإسكندرية 30 - 18

الإسماعيلية 27 - 14

الغردقة 31 -20

أسوان 37 - 20

سوهاج 35 - 18

المنيا 31 - 14

