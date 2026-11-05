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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحقيق في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بسبب خلافات مالية بالخانكة

المتهمان
المتهمان
إبراهيم الهواري

بدأت جهات التحقيق بالخانكة التحقيق فى واقعة فى نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بسبب خلافات مالية في الخانكة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة مركز شرطة الخانكة.


وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول، عاطل له معلومات جنائية، وطرف ثان، عاطل مصاب بجرح في الرأس وكدمة باليد اليسرى، ومقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتبين تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب، وقيام الطرف الأول بإحداث إصابة الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما سلاح أبيض وعصا خشبية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات المالية ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الخانكة الأجهزة الأمنية

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