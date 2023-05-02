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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلبس جاكت وانت نازل بالليل.. الأرصاد: كتل هوائية ورياح ورمال نهارا

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة ل_ الأرصاد الجوية؛ إن اليوم حتى نهاية الاسبوع سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وسنتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية سواء من صحراء الغربية او شبه الجزيرة العربية؛ بالإضافة إلى تأثرنا بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا سيعمل على زيادة ساعات سطوع الشمس وبالتالي سيزيد احساسنا بالدفئ مع ارتفاع درجات الحرارة.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن الاسبوع القادم ستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حوالي 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار وجنوب البلاد ستصل ل 38 درجة مئوية؛ مشيرة الى ان بعد يوم الجمعة القادم ستعاود درجات الحرارة في الانخفاض.

وتابعت ان الاجواء خلال الفترة القادمة ستكون مائلة للحرارة نهارا في المناطق الشمالية شديدة الحرارة في المناطق الجنوبيه من البلاد اما خلال ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وذلك بسبب وجود نشاط للرياح والذي يساعد على انخفاض درجات الحرارة وذلك خلال ساعات الليل المتأخر حتى صباح الباكر؛ بالاضافة إلى تكون الشبورة المائية على اغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع الشمس.

ونوهت إلى أن يوم الاربعاء والخميس حتى يوم الجمعة  سنتأثر برياح تكون محملة بالاتربة؛ منوهة إلى أن الاشخاص الذين ارتدوا الملابس الصيفية بالفعل يجب الحذر اثناء الخروج ليلا وارتداء الجواكت حتى لا يصابوا بنزلات البرد وذلك لان درجات الحراره تنخفض ليلا بشكل مؤكد.

الأرصاد درجات الحرارة الطقس كتل هوائية الصيف الشتاء

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