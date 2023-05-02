غزة.. أسد يفترس طفلًا بعدما دخل إلى قفصه متسللًا

حادثة مفجعه تهز غزة، أسد يقتل طفلا صغيرا في خان يونس جنوب القطاع في حديقة حيوانات مدينة أصداء الترفيهية.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن الطفل حماده نضال ست سنوات تعرض لعضة قوية من قبل الأسد بعدما دخل من فتحه في شبك الحماية الخارجي ووصل إلى قضبان قفص الأسد .

وتابع التقرير أن الطفل الصغير دخل من فتحة الشبك ودخل حتى وصل إلى الحماية الداخليه؛ ووسائل إعلام محلية كشفت أن الطفل توفى متأثرا بجراحه بعد وصوله المستشفى على الفور والشرطة أعلنت إغلاق مدينة أصداء الترفيهية التي تضم الحديقة فيما تم فتح تحقيق في الواقعه المؤلمة.