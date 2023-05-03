مائل للحرارة نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 3 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.



حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحًا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 18

الإسكندرية 30 - 18

الإسماعيلية 27 - 14

الغردقة 31 -20

أسوان 37 - 20

سوهاج 35 - 18

المنيا 31 - 14

