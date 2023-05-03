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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مائل للحرارة نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 3 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.

حالة الطقس اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحًا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 31 - 18

الإسكندرية 30 - 18

الإسماعيلية 27 - 14

الغردقة 31 -20

أسوان 37 - 20

سوهاج 35 - 18

المنيا 31 - 14
 

درجات الحرارة الطقس اليوم حالة الطقس الأرصاد توك شو صدى البلد

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