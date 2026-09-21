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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شراكة دولية لتطوير التعليم السياحي والفندقي بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة سلمان الدولية خلال اللقاء
محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة سلمان الدولية خلال اللقاء
ايمن محمد

شهد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج «فاتيل مصر» بجامعة الملك سلمان الدولية، فرع شرم الشيخ، في إطار شراكة أكاديمية تستهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفنادق والمنتجعات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن إطلاق البرنامج من مدينة شرم الشيخ يمثل خطوة مهمة نحو دعم التعليم الجامعي المتخصص في مجالات السياحة والضيافة، مشيرًا إلى أن اختيار شرم الشيخ لاستضافة البرنامج يعكس مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية، وما تتمتع به من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا للتعليم والتدريب المتخصص في هذا القطاع.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع السياحي والفندقي، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للعمل وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم تنافسية قطاع السياحة والضيافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والسفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، و الدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ممثلًا عن الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلي مجموعة «فاتيل»، ورؤساء الجامعات المصرية الشريكة، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين والشخصيات المعنية بقطاعي السياحة والضيافة.

وتضمنت فعاليات الحفل الاجتماع الافتتاحي الرسمي لقيادة البرامج الأكاديمية لشركة «فاتيل» في مصر، إلى جانب كلمة ترحيبية لرئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وعرض تعريفي بالجامعة، وكلمة لممثل مجموعة «فاتيل»، وفيلم تعريفي بالمجموعة.

كما شهدت الفعاليات كلمات لرئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والسفير الفرنسي لدى مصر، وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تناولت أهمية التعاون المصري الفرنسي في مجالات التعليم والسياحة والضيافة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، بما يدعم تطوير البرامج التعليمية ورفع كفاءة خريجيها.

ومن جانبه، رحب الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، بالحضور، مؤكدًا أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار توجه الجامعة نحو توسيع شراكاتها الأكاديمية الدولية، وتطوير جودة التعليم، وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي للبرامج الدراسية، بما يتوافق مع متطلبات سوق .

واختُتمت الفعاليات بالإعلان الرسمي عن إطلاق برنامج «فاتيل مصر»، والتقاط صورة تذكارية للمشاركين، وسط تأكيد على أهمية الشراكة المصرية الفرنسية في إعداد كوادر متخصصة في مجالات السياحة والضيافة، تمتلك المهارات والخبرات التي تؤهلها للعمل والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

جنوب سيناء جامعة سلمان رؤساء فاتيل السياحة

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