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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقلبات جوية في هذا التوقيت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع مع يوم الأربعاء المقبل تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع، ومع نهايات الأسبوع تصل لـ33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى ونشعر بارتفاع درجات الحرارة فترة النهار والليل، موضحة أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الشهر الجاري، ولذلك من الهام الحذر من فترات الليل ونوعية الملابس مع برودة الطقس وأيضا فترات الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الرياح الموجود على مدار هذا الأسبوع لن تكون محملة بالأتربة والرمال المثارة، وهي قادمة من البحر المتوسط، مشيرة لتكون الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولذلك يجب تحذير قائدي المركبات والمسافرين على الطرق من القيادة المتهورة أثناء فترات تكون الشبورة المائية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع بدرجات الحرارة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، ولكن الارتفاع بدرجات الحرارة يكون حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، ولكن فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر تشهد برودة بالطقس.

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