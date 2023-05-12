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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين ينفي الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية

مقر الرئاسة الروسية
مقر الرئاسة الروسية "الكرملين"

نفى الكرملين ،اليوم الجمعة، الاتهامات بالتدخل في الانتخابات التركية.

 

وقام زعيم المعارضة التركي كمال كيليجدار أوغلو، والذي يأمل في استبدال رجب طيب أردوغان كرئيس ، بتوجيه الاتهامات لروسيا بنشر المؤامرات والتزوير قبل الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوعـ بحسب موقع "بوليتكو" الأمريكي.

 

وجاءت ذلك بعد ساعات من إعلان مرشح الرئاسي، محرم إينجه ، انسحابه من الانتخابات الرئاسية.

 

صور إباحية مزيفة .. إعلان محرم إنجه انسحابه من انتخابات الرئاسة التركية

وقال إنجه إنه اتخذ هذا القرار لصالح تركيا، كما انتقد إينجه الشرطة ومكاتب النيابة التركية ، مبرراً أنه تعرض للهجوم وافتراء بصور مزيفة، بحسب موقع "سي إن إن ترك" التركي.

 

وصرح إنجه ، حول الصور الإباحية التي انتشرت عنه ما هي إلا صور مزيفة، هدفها التشهير به وبسمعته وقال أنها مأخوذة من موقع إباحي إسرائيلي، وقاموا بتديعلها وتركيب وجهه عليها.

 

وأضاف إنجه إنه تم تنظيم حملة افتراء ضده ، وأن أعضاء "FETO" كانوا وراء المؤامرة وأن الدولة لا تستطيع حماية سمعتها.

 

ولذلك قرر إنجه الانسحاب من ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وتحجج بحالته الصحية.

أردوغان اتهامات الانتخابات التركية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الأمريكي

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