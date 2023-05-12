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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جانيت يلين: لا نعرف بعد متى ستنفد السيولة من الخزانة الأميركية

صدى البلد

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد والذي قد يكون في الأول من يونيو تقريبا.
              
وقالت يلين إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل.
              
وأكدن مجددا أن عدم رفع الكونجرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

هذا واجتمع الرئيس جو بايدن مع  رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي سابقاً للمحادثة والتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي وذلك قبل 3 أسابيع فقط عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لكن اجتماع انتهى باستمرار حالة عدم التوافق,  والتخلف عن السداد يلوح بالأفق ومن المنتظر أن يجتمع بايدن ومكارثي وكبار قادة الكونغرس الآخرين مرة أخرى.

ووصف بايدن المحادثات بأنها "مثمرة"  لكن مكارثي أكد على عدم إحراز تقدم بعد الاجتماع.

ويدعو بايدن المشرعين لرفع حد الاقتراض الذي فرضته الحكومة الاتحادية ذاتيا من دون شروط  وهو الأمر الذي يرفضه رئيس مجلس النواب مفيداً بأن المجلس لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية وأشار إلى أنه لا يرى حلا على المدى القصير.

أما وزيرة الخزانة الأميركية من جانبها أفادت بأن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين الاتحادي سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأميركي ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

 

الحكومة الاتحادية التخلف عن السداد الخزانة الأميركية الرئيس جو بايدن الدين الأميركي

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