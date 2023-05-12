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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 805 أطنان قمامة و40 أتربة ومخلفات صلبة من الشوارع

حملات نظافه
حملات نظافه

استمرت تنفيذ حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

 وأوضح  الدكتور" ايمن مختار" محافظ الدقهلية انه تم رفع  805 أطنان قمامة و20 طن أتربة و20 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل


وأكد محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها استمرار التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ؛ محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

 واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل تشغيل المكنسيه علي الطريق الدائري السريع ورفع اتربه بشارع ساميه الجمل والأديب و الطريق السريع من نزله سندوب وصيانه كشافات الاناره بشارع محمد عبده وتفريعاته و شارع سعد الشاذلي و شارع قناه السويس وتقليم أشجار محيط هيئه قضايا الدوله وداخل المستشفي العسكري وشارع المشايه وغسيل ارصفه كورنيش المشايه وشارع قناه السويس وذلك في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.


وتواصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في متابعة تنفيذ المشروعات واعمال تحسين مستوي النظافة والتجميل والتشجير وذلك باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وتابع "مختار"العمل بمركز ومدينة جمصه باشراف ومتابعة المهندس أيمن عزت رئيس المدينة وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد،احمد حمدي رئيس المدينة وبمركز ومدينة شربين باشراف ومتابعة اللواء ماهر هاشم رئيس المدينة وبمركز ومدينة طلخا باشراف ومتابعة السيدة،رحاب المزين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة وفي مركز ومدينة نبروه باشراف ومتابعة المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة.. 
وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق..

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بمحافظة الدقهلية جهاز النظافة مدينة المنصورة وضواحيها مدينة المنصورة نظافة وتجميل مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

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