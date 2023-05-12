انتهاء عقوبة ميسي .. مدرب باريس سان يزف خبرا سارا لجماهير الليو

أكد كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مواجهة ضد أجاكسيو، غدا السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي عودته للتدريبات عقب إيقاف من النادي.

وقال جالتييه خلال مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبل مواجهة أجاكسيو:" تحدثت مع ميسي يوم الثلاثاء لمعرفة عقليته ووجدته مصمما للغاية على اللعب أمام أجاكسيو، وسيبدأ أساسيًا في لقاء الغد".

وعاد ميسي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، الإثنين الماضي عقب إيقافه لمدة أسبوعين، بسبب السفر إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح من النادي وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وبفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.