محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق في مركز كرداسة

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة بجوله تفقدية بعدداً من الطرق والمحاور المرورية بمركز ومدينة كرداسة والمنطقة الصناعية بأبورواش .

شملت جولة المحافظ تفقد الطريق التبادلي وطريق ٢٨ وطريق ٢٦ وتوسعات محور ٢٦ يوليو والطريق الابيض والمنصورية.

اطلع المحافظ على جهود النظافه وتوزيع المعدات وفرق العمل وأعمال التجريد ورفع المخلفات موجها رئيس مركز كرداسة ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمتابعه حاله الطرق دوريا والحفاظ علي مستوي النظافه والشكل الحضاري لها وعدم السماح بالتعديات والالتزام بخط التنظيم.

كما تفقد اللواء أحمد راشد جراج هيئة النظافه والتجميل بالمنطقة الصناعية الخاصة بالصيانات والعمرات موجها برفع كفاءته والاستفادة من كافه المعدات واصلاح المعطل منها للدفع بها .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وخالد عصر رئيس مركز كرداسة وعلي القط رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية .