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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه من وزير الزراعة بحل أي مشكلة تواجه توريد القمح بصومعة الراجحى بأسوان

صدى البلد

قام أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى  بمتابعة أعمال توريد وحصاد القمح في محافظة أسوان، بناء على تعليمات الوزير السيد القصير لقيادات الوزارة بالتواجد فى جميع المحافظات لمتابعة حصاد وتوريد القمح، وبالتنسيق مع عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة

رافقه  المحاسب خميس سلمان مدير المتابعة المالية التعاونية ومها مرغنى، مدير عام التعاون الزراعى بالمديرية، لمتابعة أعمال حصاد وتوريد القمح لهذا العام والمرور على صومعة الراجحى والعمل على حل أي مشكلة تواجه توريد القمح وكذلك المرور على أعمال الحصاد والدراس وأكد أن الإنتاجية مبشرة، وكذا متابعة أعمال حصاد البنجر بتوشكى أرض الخير طبقا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة.

القمح أسوان السيد القصير وزير الزراعة القصير وزير الزراعة رئيس الإدارة المركزية رئيس قطاع وزير الزراعة واستصلاح

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