بيطري الوادي الجديد: إعدام 200 كيلو لحوم مصابة بالصفراء في مجزر باريس

أعلنت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن كمية من اللحوم البقرى بإجمالى 200 كيلو، بمجزر مدينة باريس لإصابتها بمرض الصفراء، كما تم التخلص من الإعدامات بالطرق الصحية السليمة وتطهير المجزر، وذلك خلال المرور على محلات بيع المنتجات ذات الأصل الحيوانى والدواجن والأسماك بمركز باريس للتأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق واللحوم.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، فى بيان، إن لجنة من مديرية الطب البيطري، بعد توجهها إلى مركز باريس للمرور على مجزر باريس المطور فى وجود طبيب المجزر الدكتور أحمد عبدالكريم شتيوى، لمتابعة أعمال الكشف الطبي على الذبائح، قررت إعدم العجل السابق ذكره نظرًا لحالته.

وأضاف عوض أن دور الطب البيطرى فى سلامة الغذاء والرقابة على اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيوانى وبناءا على تعليمات الدكتور مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد دكتور ناجى محمد عوض، مؤكداً على أن المديرية تواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على أسواق بيع اللحوم والمجازر والمحال التجارية طبقا لتوجيهات محافظ الإقليم، مشيدا بجهود رجال الحملة، دكتور عمرو محمود أحمد عطية مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، ودكتور عمرو إبراهيم محمد رئيس قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري.