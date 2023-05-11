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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يحيل مخالفات مالية بمديرية الإسكان للنيابة

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة مخالفات مالية جسيمة بعدد من الأعمال بمديرية الإسكان، للنيابة، مع وقف عدد من العاملين بالمديرية عن العمل لحين صدور قرار النيابة بشأن الواقعة.

وأكد المحافظ أن القرار انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المال العام والتصدي بكل حسم وشفافية لأية مخالفات أو إهدار للمال العام بالقطاعات المختلفة، مؤكدًا على متابعة ما تُسفر عنه تحقيقات النيابة لاستيضاح ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

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وفي سياق اخر تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقف أعمال الإنشاءات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة طبقًا لأحدث المواصفات.

حيثُ تفقّد أعمال إنشاء منّصات المُشاهدة وقاعة كبار الزوار، مُوجهًا بتوسعة المنّصات لاستيعاب أعداد الجمهور.

كما وجّه بتسوية الطريق وإعداد مقايسة وفق أحدث مواصفات المضامير الدولية؛ تمهيدًا لبدء أعمال إنشاء المضمار بطول ٥ كم، بالإضافة لعمل طريق طفلي يمر إلى جوار المضمار لخدمة الزُوّار والجمهور.

 

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