ادعولي ربنا يثبتني| مطرب يعلن حل أزمته مع هاني محروس.. ويسجل القرآن بصوته

أعلن المطرب خالد الفايد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن حل أزمته مع المنتج هاني محروس، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا.

وكتب خالد الفايد في منشوره عبر فيسبوك: «الموضوع بيني وبين أستاذ هاني محروس اتحل، وإن شاء الله مفيش أي حاجة، وشكرا جدا للأستاذ هاني إنه تفهّم الوضع وقال مفيش حاجة خلاص ومش هعمل أي حاجة، وربنا يقدم الخير، وإن شاء الله أكون في مصر خلال أيام».

وتابع خالد الفايد: «شكرًا بجد إن صوتي وصل للمسؤولين، ولقينا حل مع الأستاذ هاني محروس، وحصل خير يا شباب، وأنا خلاص همسح البوستات اللي فاتت».

وأضاف الفايد: «ادعوا لي ربنا يثبتني على طريق الحق، وإن شاء الله في مصر لما أنزل بيتي مفتوح لأي حد من أهلي وحبايبي اللي وقفوا جمبي ودعموني، وإن شاء الله أسجل القرآن الكريم كامل بصوتي قريبا وأنزله عندي، الحمد لله رب العالمين، والله بحبكم في الله ويشهد الله علي ما في قلبي من محبة ليكم».

خالد الفايد وهاني محروس

عبر المنتج هاني محروس عن استيائه الشديد بعد الأخبار التى تم تداولها على لسان المطرب المعتزل خالد الفايد و الذي يتهمه فيها بتهديداته بسبب العقد المبرم بينهما.



رد هاني محروس



ونفى هاني محروس فى تصريح خاص لـ صدى البلد ما تردد حول اتهامه بتهديد خالد الفايد بسبب العقد المبرم بينهما واعتزاله بشكل مفاجئ قائلا: أنا أول مرة أسمع هذا الكلام وأنى لم أقم بفعل أى شىء ضد خالد الفايد.



وأضاف محروس قائلا: مليش علاقة بخالد الفايد ولا فى أى تهديدات فى الموضوع بأى شكل من الأشكال.

خالد الفايد وتهديدات هاني محروس

وكان خالد الفايد قد صرح فى بعض الصحف أنه تلقى تهديدات من المنتج هاني محروس بعد اعتزاله بشكل مفاجئ بسبب العقد المبرم بينهما والذى يحتوى على مبلغ ضخم مما جعله يترك مصر ويسافر لكي يتجنب تلك التهديدات.

آخر رسالة لخالد الفايد

كتب الفنان المعتزل خالد الفايد، تعليقا جديدا من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك" بعد إعلان قرار الاعتزال.

وكتب خالد الفايد: "النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه وأنا بحبكم

رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة.. كان بجانبي أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكان في داخل بيته وبجانبي ورقة بن نوفل".