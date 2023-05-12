باحث سياسي: الإخوان صم بكم عمي لأردوغان في الانتخابات التركية

أكد بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خسر المرأة التركية في الانتخابات التي تجرى خلال الفترة الحالية في تركيا، موضحا أن الخروج من اتفاقية للمرأة التركية عام 2021، مما تسبب فى تعرضها الآن للسجن والاضطهاد والكثير من التهديدات.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الإخوان صم بكم عمي لأردوغان في الانتخابات، حيث إنهم الشريحة الأكبر الداعمة لطيب أردوغان في الانتخابات.

وتابع: أردوغان قضى على الإعلام والقضاء المستقل، كما أن هناك رغبة للشعب التركي بالتغيير، مشددًا على أن الناخب التركي يمتلك عدم الثقة في بديل أردوغان، والذي من الممكن أن يعبر بتركيا من الازمات.