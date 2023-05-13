بيبعوها خردة.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط شخص – له معلومات جنائية وبحوزته عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات إعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخر تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع.

وقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار- مبلغ مالى - ميزان حساس، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها وإعترف بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.