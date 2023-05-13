حبس لص سرق هاتف وشاشة تلفزيون بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شاشة تليفزيون – هاتف محمول بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته شاشة تليفزيون – هاتف محمول مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته للشاشة المضبوطة حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب "المغافلة".

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.