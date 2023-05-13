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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

حلا شيحه
حلا شيحه

شاركت الفنانة حلا شيحة عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة في احدى الأماكن العامة تستعرض اناقتها وجمالها بإطلالة متميزة كاجول، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 
فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

الفنان تامر حسني الفنانة يسرا الفنانة حلا شيحة الفنان محمد رمضان اياد نصار خيانة عهد سوسن بدر عصام السقا مسلسل زلزال

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