أستاذ تمويل: نسعى لمزيد من الكفاءة الاقتصادية للدولة

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار: “ نسعى لمزيد من الكفاءة الاقتصادية للدولة، عن طريق طرح الشركات الحكومية فى البورصة”، مشيرا إلى أن الطرح فى سوق المال مهم جدا، موضحا أن الأهم هو أن الحكومة تبتغى مزيد من الكفاءة الاقتصادية.



وأضاف هشام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن الدولة تعطى قوة لهذه الشركات التى تم طرحها فى البورصة، لأنها منصة للتمويل فتعمل على توظيفات جديدة ويضغط على الأسعار وتلبية احتياجات فى السوق المحلى.



وتابع هشام إبراهيم، أن المالك عندما تكون جهة واحدة تكون له عينه واحدة تراقب أما الجهات المتعددة المالكة يكون لها عدة عيون للمراقبة.