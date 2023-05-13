هالة صدقي: محمد رمضان ممثل من طراز رفيع

أقامت الفنانة هالة صدقي ندوة على هامش تكريمها في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان السينمائي ياسمين الحمامات التي امتدت من 6 إلى 13 مايو 2023 .

أكدت الفنانة هالة صدقي أن محمد رمضان ممثل من الطراز الرفيع وقادر على تقمص الشخصيات باحترافية.

وفي ذات السياق أشارت هالة صدقي إلى شعورها بالخوف من المشاركة في أعمال جديدة عقب نجاحها الذي حققته من خلال شخصية توحيدة.

وفي الحديث عن السينما التونسية، وصفتها النجمة هالة صدقي بأنها مختلفة ومتميزة عن بقية الدول العربية.

كما عبرت هالة عن حبها لتونس مؤكدة أن لها منزل صغير على البحر يغلب عليه الديكور التونسي التقليدي.

جعفر العمدة:

وشاركت هالة صدقي في بطولة مسلسل جعفر اعمدة ، وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”