صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

أثار رجل أمريكي ضجة كبيرة حول العالم باختراعاته غير العادية، وقد كشف مؤخرًا عن أحدث ابتكاراته، وهو دراجة نارية تعمل بالبيرة.

يقول كي ميخائيلسون Ky Michaelson الذي تضمنت اختراعاته السابقة مرحاضًا يعمل بالطاقة الصاروخية ووعاء قهوة يعمل بالطاقة النفاثة، إن الدراجة النارية التي اخترعها مؤخرًا تحتوي على برميل سعة 14 جالونًا مع ملف تسخين بدلاً من محرك يعمل بالغاز.

تسخن الدراجة حتى 300 درجة والتي تتحول بعد ذلك إلى شديد التسخين في الفتحات التي تجعل الدراجة تندفع للأمام.

ابتكر Ky دراجته النارية التي تعمل بالبيرة في مرآبه في ولاية بلومنجتون الأمريكية.

قال إن الدراجة النارية يمكن أن تصل سرعتها إلى 150 ميلاً في الساعة (240 كم في الساعة).

إنه يأمل أن يأخذ الدراجة إلى الطريق في وقت ما قريبًا لاختبار قدراتها.