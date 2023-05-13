عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

شاهد كلب مذبوح يتجول
شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

انتشرت صورة مؤلمة توثق مشهد صادم لـ كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد، وسط مطالبات بضرورة التدخل لإنقاذه ومساعدته.

كتبت إحدى رواد السوشيال ميديا تستغيث "جماعة أنا اللي اتكلمت من فترة عن الكلب المربوط وماكنتش عارفةأصوره".

وأضاف: "النهاردة عرفت أقرب منه واكتشفت إنه يا حبيبي مدبوح ومش بيعمل صوت و حتى نفسه بياخده بالعافية
لو نقدر نعمل أي حاجة إيه الحل لو سمحتم ؟؟".

وأضافت صاحبة المنشور مكان تصوير الكلب في شارع روزينا بالقرب من دائري مسطرد، واختتمت: "ممكن لو أي حد يقدر ييجي يساعده ويمسكه لأني مش عارفة، هوصفله المكان بالظبط".

أثار المشهد المؤلم حزن وغضب رواد السوشيال ميديا متسائلين حول من فعل بهذا الكلب المسكين هذه الفعلة المشينة عديمة الإنسانية.

كتب أحد المستخدمين: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وكتبت مستخدمة: "ازاي حد يجيله قلب يعمل في كائن عاجز لا حول له ولا قوة كدة، حرام عليكم اتقوا الله".

كلب استغاثة انقاذ كلب الرفق بالحيوان مسطرد اخبار المنوعات دائرى مسطرد أخبار الترفيه السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

موضوعات متعلقة

وش نظافة وتأسيس.. أم ولاء نقاشة ومربية أجيال| فخر سيدات مصر

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسيما.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

نصف سكان العالم في خطر.. مخاوف من تبخر الماء بالمحيطين الهندي والهادئ

الأكثر ثوابًا في قيام الليل.. ذكر عظيم يجمع التسبيح والتحميد والتهليل لايفوتك

قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة| تفاصيل

خلال أداء مناسك العمرة.. سارة سلامة بالحجاب من أمام الكعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ