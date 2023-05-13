شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

انتشرت صورة مؤلمة توثق مشهد صادم لـ كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد، وسط مطالبات بضرورة التدخل لإنقاذه ومساعدته.

كتبت إحدى رواد السوشيال ميديا تستغيث "جماعة أنا اللي اتكلمت من فترة عن الكلب المربوط وماكنتش عارفةأصوره".

وأضاف: "النهاردة عرفت أقرب منه واكتشفت إنه يا حبيبي مدبوح ومش بيعمل صوت و حتى نفسه بياخده بالعافية

لو نقدر نعمل أي حاجة إيه الحل لو سمحتم ؟؟".

وأضافت صاحبة المنشور مكان تصوير الكلب في شارع روزينا بالقرب من دائري مسطرد، واختتمت: "ممكن لو أي حد يقدر ييجي يساعده ويمسكه لأني مش عارفة، هوصفله المكان بالظبط".

أثار المشهد المؤلم حزن وغضب رواد السوشيال ميديا متسائلين حول من فعل بهذا الكلب المسكين هذه الفعلة المشينة عديمة الإنسانية.

كتب أحد المستخدمين: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وكتبت مستخدمة: "ازاي حد يجيله قلب يعمل في كائن عاجز لا حول له ولا قوة كدة، حرام عليكم اتقوا الله".