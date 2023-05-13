مواعيد قانونيه تهمك.. أهلية التقاضي في الاحوال الشخصية وسقوط العقوبة بالجنح والجنايات

حدد قانون الاجراءات الجنائية المواعيد القانونية للطعن والاستئناف وانقضاء الدعاوي.. وتضمنت التالي :

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات

- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات

- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة

- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة

- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات

- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة

- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما

- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما

- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما

- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام

- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما

- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور

- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام

- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة

- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام

- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما

- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما

- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام

- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما

- طعن على قرار هندسى 15 يوما

- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة

- سن الرشد 21 سنة

- سن التمييز 7 سنوات

- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة

- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات

- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما

- التقادم المكسب 5 سنوات

- مدة الحكر 60 سنة

- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة

- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة

- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما

- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة

- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة

- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما

- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما

- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما

- التظلم من قرار إدارى 60 يوما

- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور