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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نام بدرى أحسن.. نجم النادى الأهلي يفتح النار على خالد الغندور

صدى البلد

علق هشام حنفى نجم الأهلي السابق على منشور  لخالد الغندور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب :" خليك في حالك يابندق ومن رأي انك تنام بدري أحسن".

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .

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