عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنون.. بلوجر تقفز من طائرة وتضع الماكياج في الهواء| شاهد

جنون.. بلوجر تقفز
جنون.. بلوجر تقفز من طائرة وتضع الماكياج في الهواء| شاهد

بعض الناس مغامرون بالفطرة، يفضلون الأنشطة الخارجية مثل القفز بالمظلات والقفز بالحبال، بينما البعض الآخر ماهر في تطبيق مستحضرات التجميل والاستمتاع بمنتجات العناية بالبشرة.

لكن هل يمكنك أن تتخيل شخصًا يستمتع بالقيام بالأمرين معًا في نفس الوقت وذلك أيضًا على ارتفاع 10000 قدم في السماء؟ هذا ممكن وقد قامت به امرأة أمريكية في مغامرة توقف القلب.

البلوجر الأمريكية «مكينا نايب» إحدى سكان مدينة بالم سيتي في فلوريدا، عاشقة للمغامرة، تمتلئ صفحتها على إنستجرام بالعديد من المنشورات المجنونة والمثيرة المتعلقة بالقفز بالمظلات.

في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها، قفزت مكينا من طائرة على ارتفاع 10 آلاف قدم وهي تضع الماكياج على وجهه دون خوف أو فزع.

قد تبدو القفزة مفزعة، لكن مكينا لم تتأثر وقررت فعل أكثر شئ تحبه وهو وضع الماكياج في الهواء بين السماء والأرض.

لقد شاركت مقطع الفيديو مع نص مرفق يقول: "ما هو روتينك للعناية بالبشرة؟" لا توجد طريقة أفضل للشعور بالانتعاش واليقظة والترطيب من القفز على ارتفاع 10000 قدم!".

https://www.instagram.com/reel/CmXKnIbtDCN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

القفز القفز المظلي قفز طائرة بلوجر الماكياج العناية بالبشرة منتجات العناية بالبشرة مستحضرات التجميل اخبار المنوعات موضة أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

القبض على قاتل الطفل محمد ودفنه منذ 8 سنوات تحت الرمال بدمياط

خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

وش نظافة وتأسيس.. أم ولاء نقاشة ومربية أجيال| فخر سيدات مصر

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

ترشيحاتنا

إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفي

68 للأمهات .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مايو 2023

Honor تطلق رسميا هاتفها القابل للطي magic vs

فضل قراءة سورة يس قبل وبعد الفجر.. 7 أسرار لا تعرفها

شاهد.. لحظة تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي منزل قيادي كبير في سرايا القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون.. بلوجر تقفز من طائرة وتضع الماكياج في الهواء| شاهد

10 آثار جانبية خطيرة.. كم يومًا يمكن للشخص العيش بدون نوم؟

أكلات ليبيا : طريقة عمل الشباكية بخطوات بسيطة

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ