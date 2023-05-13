جنون.. بلوجر تقفز من طائرة وتضع الماكياج في الهواء| شاهد

بعض الناس مغامرون بالفطرة، يفضلون الأنشطة الخارجية مثل القفز بالمظلات والقفز بالحبال، بينما البعض الآخر ماهر في تطبيق مستحضرات التجميل والاستمتاع بمنتجات العناية بالبشرة.

لكن هل يمكنك أن تتخيل شخصًا يستمتع بالقيام بالأمرين معًا في نفس الوقت وذلك أيضًا على ارتفاع 10000 قدم في السماء؟ هذا ممكن وقد قامت به امرأة أمريكية في مغامرة توقف القلب.

البلوجر الأمريكية «مكينا نايب» إحدى سكان مدينة بالم سيتي في فلوريدا، عاشقة للمغامرة، تمتلئ صفحتها على إنستجرام بالعديد من المنشورات المجنونة والمثيرة المتعلقة بالقفز بالمظلات.

في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها، قفزت مكينا من طائرة على ارتفاع 10 آلاف قدم وهي تضع الماكياج على وجهه دون خوف أو فزع.

قد تبدو القفزة مفزعة، لكن مكينا لم تتأثر وقررت فعل أكثر شئ تحبه وهو وضع الماكياج في الهواء بين السماء والأرض.

لقد شاركت مقطع الفيديو مع نص مرفق يقول: "ما هو روتينك للعناية بالبشرة؟" لا توجد طريقة أفضل للشعور بالانتعاش واليقظة والترطيب من القفز على ارتفاع 10000 قدم!".

https://www.instagram.com/reel/CmXKnIbtDCN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==