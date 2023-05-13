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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

داليا مصطفي
داليا مصطفي

شاركت الفنانة داليا مصطفي، صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقةولافتة.

 

وتألقت داليا، ب هوت شورت اسود وتيشرت ابيض مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحيه الجماليه اعتمدتعلي المكياج الالون الناعمه وتركت شعرها علي اكتافها منسدلا،وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمرو الذىيقومبدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العملشكلالعلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورطعمروفي ذلك.
 

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومنإخراجخالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.

الفنانة داليا مصطفى القضايا الاجتماعية الناحية الجمالية خالد مرعى سماح الحريري علاقة مشروعة مراد مكرم ميمي جمال ياسر جلال

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