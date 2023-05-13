محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان، للوقوف على مدى انتظام اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، والتي تضم 23 لجنة بإجمالي 457 طالب من مدارس العلياء، والرواد، والإسلامية، وزهراء الأندلس، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، والتي تضم 15 لجنة بإجمالي 310 طالب وطالبة من مدارس الشرق الأوسط، وسمارت، والمستقبل بايونير، ورسالة، والأورمان.

حيث اطمأن المحافظ، على سير الامتحانات وانضباط العمل داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.

من جانبها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.

وأضافت أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان، ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بتأمين الامتحانات، وكذا التأكيد على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باستخدام التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية، قد انطلقت صباح اليوم السبت 13 مايو، بمادة اللغة العربية، وتختتم يوم الخميس المقبل 18 مايو بامتحان مادة العلوم.

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