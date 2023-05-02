تعليم الفيوم: محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالفيوم، بحضور الأستاذة مروى عبد العزيز مدير إدارة غرب ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية.

تم تنظيم المحاضرات بمسىرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي بغرب الفيوم ، أمس الاثنين الموافق 1 مايو 2023م، حيث تم تقديم محاضرة فى مادة اللغة العربية، وقام بشرح المحاضرة الأستاذ مدحت طلعت معلم خبير لغة عربية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في تقديم المحاضرات المجانية للطلاب .

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