عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم: محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

الدكتورة أمانى قرنى
الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التعليم بالفيوم

نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية،  تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،   محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالفيوم، بحضور الأستاذة مروى عبد العزيز مدير إدارة غرب ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية.

 

تم تنظيم المحاضرات بمسىرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي بغرب الفيوم ، أمس الاثنين الموافق 1 مايو 2023م، حيث تم تقديم محاضرة فى مادة اللغة العربية،  وقام بشرح المحاضرة الأستاذ مدحت طلعت معلم خبير لغة عربية.

 

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في تقديم المحاضرات المجانية للطلاب .

 

 

تعليم الفيوم: بدء تنفيذ برنامج She Leads بمدرسة سنورس الفنية للبنات

 

 

تعليم الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2022

 

.

الفيوم اخبار الفيوم تعليم الفيوم الشهادة الإعدادية وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: 25102 طالب شاركوا في أولمبياد المحافظات الحدودية فازوا جميعا

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

الهجرة: الجالية المصرية بالسودان هي الأكبر.. وأعدنا ما يزيد على 60% منهم

الصحف تبرز حضور الرئيس السيسي الاحتفال بعيد العمال في الصالحية الجديدة

رئيس وزراء فلسطين يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأسير خضر عدنان عمدا

الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ