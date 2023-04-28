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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم: بدء تنفيذ برنامج She Leads بمدرسة سنورس الفنية للبنات

فريق العمل بمؤسسة
فريق العمل بمؤسسة الشباب اثناء الزيارة

 قام فريق العمل بمؤسسة شباب القادة بزيارة مدرسة سنورس الفنية للبنات، بحضور عدد من مسئولي تعليم الفيوم ، والتعليم الفني وإدارة المدرسة. تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 

وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة شباب القادة في برنامج دعم طالبات التعليم الفني، هى تقود She Leads   لدعم وتأهيل رائدات الأعمال من مختلف تخصصات التعليم الفني.

 

حيث يبدأ تنفيذ البرنامج بمحافظة الفيوم - مدرسة سنورس الفنية للبنات - إدارة سنورس التعليمية.

وفي ذلك أشارت وكيل الوزارة ، إلى طرح فكرة إتاحة المجال لمشاركة عدد من مدارس التعليم الفني بالفيوم فى البرنامج لتوفير فرص أكثر لمشاركة الطالبات في البرنامج ، وذلك  لوجود الكثير من الأفكار المتميزة لدى طالبات التعليم الفنى،  وإمكانية دعم رجال الأعمال للمشاريع الفائزة بالتمويل اللازم على مستوى المحافظة.

يهدف البروتوكول من خلال برنامج  "هي تقود "  لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني من خلال دعم برنامج "هي تقود".


ويأتي ذلك انطلاقاً من دور مؤسسات الدولة لدعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وحرصاً علي تعزيز جهود الدولة  مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص، ويستهدف البرنامج طالبات التعليم الفني فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
 

 

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