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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ الفيوم ورئيس اتحاد التايكوندو يبحثان ترتيبات بطولة الجمهورية للباراتايكوندو

صدى البلد

عقد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربى والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعاً بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم لبحث الترتيبات الخاصة باستضافة محافظة الفيوم لبطولة الجمهورية للباراتايكوندو والمقرر إقامتها يومي 28 و 29 ابريل الجاري بالصالة المغطاة بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم.

 

هذا وقد أولى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد اهتماماً كبيراً وتوجيه لكافة الجهات المعنية والقطاعات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تنظيم هذا الحدث الرياضي المتميز بالفيوم وظهوره بالمظهر اللائق والمُشرف فى سابقة لأول مرة على مستوى الجمهورية.

 

الجدير بالذكر أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من ابطال التايكوندو البارالمبيين والرياضيين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة (بخلاف الأجهزة الفنية والطبية والإدارية) فى منافسات الباراكيروجى والبارابومزا على صعيد إعاقات الذهني والحركي والبصرى والكراسي المتحركة وذلك فى سابقة لم يشهدها اتحاد التايكوندو المصرى من قبل.

 

تأتى إقامة البطولة في إطار اهتمامات القيادة السياسية بأبطال الألعاب البارالمبيين ودعم الرياضيين من ذوى الهمم وتماشيا مع نهج وسياسة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى في الحرص على نشر رياضة التايكوندو فى كافة ربوع مصر.

 

كما تكمن أهمية البطولة في كونها بطولة الباراتايكوندو الأولى التي تقام على استقلال عن باقى نشاطات الاتحاد محلياً، كما أنها البطولة الأولى التي ستشهد منافسات للكبار والناشئين وكذلك الأطفال بمختلف أنواع الإعاقات لاكتشاف مواهب جديدة للعبة.

 

وكان الاتحاد المصري للتايكوندو قد فتح باب التسجيل أمام اللاعبين بالبطولة قبل إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن يغلق باب التسجيل اليوم الموافق 26 ابريل الجاري.

 

هذا ومن المقرر عقب البطولة انتظام منتخبنا الوطني للباراتايكوندو في معسكر مغلق تحت إشراف المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على نشاط الباراتايكوندو بالاتحاد استعدادا لبطولة العالم المقبلة والمزمع إقامتها في غضون الفترة بين نهاية شهر مايو وغرة شهر يونيو القادم.

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