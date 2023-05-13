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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السلام الرسمية للغات

خلال الجولة
خلال الجولة

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، التي انطلقت اليوم، السبت، بمادة اللغة العربية، ثم التربية الدينية، وتُختتم الخميس المقبل 18 مايو 2023.

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ووصل إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة هذا العام إلى نحو 26837 طالبًا وطالبةً أمام 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

وتفقَّد محافظ الإسماعيلية صباح اليوم عددًا من لجان الامتحان المنعقد بمدرسة السلام الرسمية للغات، والتي تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في 7 لجان لـ 130 طالبًا وطالبةً، ورافقه خلالها محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ومدير عام إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية، وكذلك رئيس حي ثان.

واطمأنَّ المحافظ على التزام وانضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

من جهته، أشار وكيل تعليم الإسماعيلية، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وِفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات. 

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الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي العملية الامتحانية الشهادة الإعدادية اللواء أركان حرب شريف فهمي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى

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