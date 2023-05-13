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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق زراعي بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

أصيب شخصان في تصادم سيارتين بطريق زراعي بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف المصرية (فرع الإسماعيلية)، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام عزبة حماد موسى.

على الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان وقوع الحادث، حيث تبين تصادم سيارتين الأولى نقل كبيرة جرار “1593 ط ص ب” ومقطورة “4276 ط ص د” مع سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية.

تم إبلاغ اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإسعاف المصابين وإعادة فتح الطريق.

من جانبه، وجه الدكتور حسين كساب، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان وقوع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتلقي الإسعافات اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين وهما محمد علي إبراهيم، 25 سنة، مقيم أبو عطوة،  مصاب بجرح قطعي 2 سم بفروة الرأس، مجهول الاسم، 30 سنة، مقيم أبو عطوة، اشتباه نزيف بالبطن والصدر+ اشتباه كسر بالضلوع و اشتباه نزيف داخلي على المخ.

جار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق للحركة المرورية.

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وقوع حادث تصادم محمود عاشور محافظ الإسماعيلية مدير امن الاسماعيلية حافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية للسلامة

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