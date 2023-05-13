منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية من دبي.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت منة فضالي بإطلالة جريئة بفستان صيفي وردي اللون وقصير، من زيارتها في دبي.

وكشفت الفنانة منة فضالى عن سر خطير لها أثناء تواجدها فى برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامى مصطفى الأغا، وبصحبة الفنانة مى كساب.

وقالت منة فضالى: “هناك سر لم أعلن عنه من قبل ولأول مرة أبوح به، وهو أننى كنت ”حامل" أثناء زواجى، ومع الخلافات قررت أن أسقط نفسى فى الشهور الثلاثة الأولى حتى لا يكون هناك أى ربط أو اتصال بيني وبين والد الطفل".