ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة خلال حملات بالجيزة.. شاهد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

وأطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو والتي أسفرت عن ضبط ٧ طن دواجن وهياكل دواجن و لحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الآدمي .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات تمكنت من ضبط ٥ أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير عدد ٦ محضر حيال المخالفين .

وتم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بجنوب الجيزة وضبط حوالي ٦٧٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر وتحرير ٧ محاضر حيال المخالفين .

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

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