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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان بحر البقر بالحسينية للمسؤولين: ارحمونا بقالنا 45 يوم بدون ماء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ محمد محمود، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انقطاع المياه.

وقال في شكواه: نعاني نحن سكان منطقه (7) بحر البقر بقرية النجاح مركز الحسينية بمحافظة الشرقية من انقطاع مياه الشرب منذ ٤٥ يوم

وأشار إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى لشركة مياه الشرب دون جدوي للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01060285258.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الحسينية الشرقية الشرب المتابعة المستمرة انقطاع المياه انقطاع مياه الشرب توجهات الدولة حافظة الشرقية شركة مياه الشرب

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