محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت بتفقد سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية " الفصل الدراسي الثاني 2023 في يومها الأول من داخل مدرسة بدوي بدوي الابتدائيه بمدينة المنصورة والتي تضم 21 لجنة فرعية بإجمالي عدد طلاب 412 طالب .



رافق " المحافظ " خلال تفقده سير الامتحانات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، و وحيد حشيش مدير إدارة شرق المنصوره التعليمية .



وأشار " مختار " الي ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات 125 الف و 247 طالب وطالبه يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة علي مستوي المحافظة .



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم الي اعدادي عام وتضم 123 الف و 705 طالب وطالبة بعدد 580 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 15 الف و 42 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالب وطالبة بعدد 7 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.



ووجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب .



وثمن دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية علي التنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل جديد يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية .

FB_IMG_1683977149578

FB_IMG_1683977133934

FB_IMG_1683977136437

FB_IMG_1683977130902

FB_IMG_1683977128748