التعليم : امتحانات الترم الثاني "تمام".. و20 صورة ترصد هدوء اللجان اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل نسير بشكل هادئ ومنتظم في جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الترم الثاني 2023 تم وضعها بشكل مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ، حيث جاءت الأسئلة واضحة وخالية من أي أخطاء ، والطباعة جيدة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الترم الثاني 2023 اسئلتها في مستوى الطالب المتوسط ، ولم تخرج الأسئلة عن المنهج المقرر الذي درسه الطلاب في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وفي مدارس محافظة الجيزة ، نفى الطلاب وجود أي عوائق او شكاوى او مشكلات واجهتهم في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، مؤكدين ان الأسئلة سهلة ومن المنهج واللجان كانت هادئة.

وقد التزمت جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل ، بتنفيذ قرار منع حيازة التليفون المحمول حتى لو مغلق داخل اللجان، ونبه جميع مسئولي المديريات والإدارات التعليمية على عدم تواجد الطلاب والأهالي خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات ، بالإضافة الى إجراءات تنظيم دخول وخروج الطلاب من لجان امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023