التعليم : امتحانات الترم الثاني "تمام".. و20 صورة ترصد هدوء اللجان اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل نسير بشكل هادئ ومنتظم في جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الترم الثاني 2023 تم وضعها بشكل مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ، حيث جاءت الأسئلة واضحة وخالية من أي أخطاء ، والطباعة جيدة .
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الترم الثاني 2023 اسئلتها في مستوى الطالب المتوسط ، ولم تخرج الأسئلة عن المنهج المقرر الذي درسه الطلاب في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .
وفي مدارس محافظة الجيزة ، نفى الطلاب وجود أي عوائق او شكاوى او مشكلات واجهتهم في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، مؤكدين ان الأسئلة سهلة ومن المنهج واللجان كانت هادئة.
وقد التزمت جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل ، بتنفيذ قرار منع حيازة التليفون المحمول حتى لو مغلق داخل اللجان، ونبه جميع مسئولي المديريات والإدارات التعليمية على عدم تواجد الطلاب والأهالي خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات ، بالإضافة الى إجراءات تنظيم دخول وخروج الطلاب من لجان امتحانات الترم الثاني 2023