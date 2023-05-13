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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة: عاوزه حقي من دكتور استأصل ورما لابني ومكنش يعرف إنه خبيث وانتشر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئة رضا محمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من خطأ طبي حدث لابنها أثناء إجراء عملية جراحية.

وقالت في استغاثتها: أنا والدة الطفل يوسف شحتة سعيد زيدان الذي يبلغ من العمر 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي من محافظة الشرقية وهو ضحيه خطأ طبى جسيم.

تم إجراء استئصال ورم بالرقبة دون سحب عينات تحاليل و بعد 6  شهور ظهر ورم بعد العملية وعند العودة للطبيب المعالج يطمئنني  ويرسلني لمعمل تحاليل تابع له ويوكد لي عدم وجود أى أورام خبيثة.


ولكني لجأت  إلى معامل كبرى بالقاهره بنفس العينة المستأصلة من الطفل تفاجأت  بوجود ورم سرطانى بالغدد الليمفاوية وبدأ الآن  في البحث عن علاجه بالكيماوي. 


برجاء علاج الطفل علي نفقة الدولة ومحاسبة الطبيب المخطئ للتواصل مع مقدمة الشكوي علي رقم 01091368466.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاثته استئصال ورم اجراء عملية جراحية الثانى الابتدائى الطفل يوسف الغدد الليمفاوية حقي

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