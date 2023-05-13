قارئة: عاوزه حقي من دكتور استأصل ورما لابني ومكنش يعرف إنه خبيث وانتشر

أرسل القارئة رضا محمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من خطأ طبي حدث لابنها أثناء إجراء عملية جراحية.

وقالت في استغاثتها: أنا والدة الطفل يوسف شحتة سعيد زيدان الذي يبلغ من العمر 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي من محافظة الشرقية وهو ضحيه خطأ طبى جسيم.

تم إجراء استئصال ورم بالرقبة دون سحب عينات تحاليل و بعد 6 شهور ظهر ورم بعد العملية وعند العودة للطبيب المعالج يطمئنني ويرسلني لمعمل تحاليل تابع له ويوكد لي عدم وجود أى أورام خبيثة.



ولكني لجأت إلى معامل كبرى بالقاهره بنفس العينة المستأصلة من الطفل تفاجأت بوجود ورم سرطانى بالغدد الليمفاوية وبدأ الآن في البحث عن علاجه بالكيماوي.



برجاء علاج الطفل علي نفقة الدولة ومحاسبة الطبيب المخطئ للتواصل مع مقدمة الشكوي علي رقم 01091368466.

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