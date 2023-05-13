مياه الفيوم: انقطاع الخدمة غدا لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان لها اليوم السبت الموافق ١٣/ ٥ / ٢٠٢٣ أنه نظراً لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة لذا تقرر قطع المياه لمدة ١٠ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣ حتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق١٥ / ٥/ ٢٠٢٣ .



وأعن المهندس / محمد عبد الجليل رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب بالفيوم ، بأن المناطق المتأثرة بأنقطا مياه لاشرب هى : مدينة الفيوم بالكامل ، و مركز الفيوم : هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين- اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب - مجزر العزب - الاعلام - سيلا - العامريه - البسيونيه - كفور النيل - الزملوطى -سنوفر ، و مركز اطسا : مدينة اطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير - الونايسه - المختلطه - منشية ظافر - أبو جندير، و مركز ابشواى: العجميين - طبهار - النصاريه وتوابعهم ، ومركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم ، و مركز يوسف الصديق: النزله - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع