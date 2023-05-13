هالة صدقي تكشف تفاصيل عمل درامي لرمضان 2024

أعلنت الفنانة هالة صدقي، عن عمل فني جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “صباحكم كله نجاح الحمد لله تم الاتفاق على مسلسلي الجديد بتونس للعرض في شهر رمضان القادم وسيكون التصوير بين القاهرة وباريس وجدة دعواتكم بالتوفيق”.

جعفر العمدة:

وشاركت هالة صدقي في بطولة مسلسل جعفر اعمدة ، وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.