رئيس الهلال السعودي: لا تسألوني عن ضم ميسي

رفض فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، إعطاء رد واضح حول الأنباء المترددة حول ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل.

وقال بن نافل في تصريحات صحفية عقب تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الجمعة، على حساب الوحدة:" لا تسألوني عن ميسي، في حال وجود شيء سيتم إبلاغكم به من جانب المركز الإعلامي".



كانت وكالة الأنباء الفرنسية أكدت مؤخرا “وفقا لمصدر سعودي” قريب من المفاوضات، أن صفقة ميسي أصبحت محسومة وسيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب عقد ضخم.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية اسم النادي السعودي الذي سيلعب له ميسي، ولكن كافة التقارير السعودية والعالمية تؤكد أنه سيكون نادي الهلال.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.