الدماطي يشيد بالسفارة المصرية في تونس ويثمن جهود لاعبي الأهلي

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في تونس، الشكر للسفير إيهاب فهمي، وطاقم السفارة المصرية في تونس، على الجهود الكبيرة التي بذلوها لمساندة الأهلي خلال فترة تواجد البعثة، مما كان له أكبر الأثر.

وأشاد الدماطي بالأداء الرجولي للاعبي الفريق، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وإحراز فوز يساعد الفريق كثيرًا في لقاء العودة المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وأكد الدماطي أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية، وبذلوا جهودًا كبيرة خلال المباراة، ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ويأمل أن تثمر تلك الجهود عن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.