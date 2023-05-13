سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة ووكالاتها باستخدام معبري باب السلامة والراعي لـ 3 أشهر

قررت سوريا تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 أغسطس 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ: إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين، كما يأتي ضمن جهودها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وأضاف صباغ إن القرار يأتي من الإدراك باستمرار الاحتياجات الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في السادس من فبراير الماضي.