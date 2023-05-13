محلية النواب تناقش الحفاظ على حديقتي النهر وآدم بحي الزمالك .. الثلاثاء

تناقش لجنة الادارة المحلية الثلاثاء موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أشرف حاتم بشأن الحفاظ على حديقتي النهر، وآدم بحي الزمالك - محافظة القاهرة وعدم المساس بالمساحات الخضراء، فضلاً عن عدم إقامة أي مشروعات استثمارية أو ترفيهية عليهما للحفاظ على هاتين الحديقتين ومساهمتهما في الحفاظ على التوازن البيئي، مع العلم أن حديقة النهر مقيدة بسجلات المحافظة ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقاً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 817 لسنة 2020، والتعامل معها يجب أن يكون وفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مارس 2022، وذلك في ضوء ما اسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 31 من يناير سنة 2023.



وايضا المقدم من النائبة نيفين الطاهري بشأن: مطالبة سكان منطقة الزمالك – غرب مدينة القاهرة – بإلغاء الجراچات المزمع إنشائها على ضفاف النيل ضمن مشروع (ممشى أهل مصر) بمنطقة الزمالك، حتى يتم تقديم الدراسات المرورية، والبيئية، حيث تفاجئ سكان المنطقة في يوم 28 نوفمبر 2022، بوجود معدات حفر وردم تقوم بردم ضفاف النيل بالحصى والرمال، وذلك أمام شارع سراي الجزيرة، وبالاستفسار تبين أنه جارِ إنشاء جراچ بمدخل الشارع، والذى يعُد أحد المداخل الرئيسية للزمالك، الأمر الذى سيؤدى على زيادة الازدحام والتكدس المرورى، فضلاً عن أنه سيتم إزالة الأشجار والحدائق القائمة على ضفاف النيل، وذلك في ضوء ما اسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 31 من يناير سنة 2023.