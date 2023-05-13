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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس حزب القوات اللبنانية: أزمة اللاجئين السوريين باتت مشكلة وجودية وسيادية

صدى البلد

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المجتمع الدولي إلى البناء على التطوّرات الإقليمية الأخيرة بهدف انتشال لبنان من أزمة اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، معتبرا أن المسألة تعدّت وتجاوزت المفهوم الإقتصادي أو الإنساني أو تقدمة المساعدات وتحولت إلى مشكلة وجودّية سياديّة.

 

جاء ذلك في تصريحات لجعجع اليوم خلال لقائه مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا بمقر رئاسة حزب القوات بمعراب.

 

وأضاف جعجع أن حل أزمة اللاجئين السوريين بلبنان بات أولى الأولويات، منعاً لتفاقمها وحفاظاً على استقرار البلد من جهة والاقليم من جهة أخرى.

 

وبحث الجانبان في المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

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